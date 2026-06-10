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Fatih Karagümrüklü Fatih Kurucuk, Fethiyespor'a transfer oldu

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Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Kurucuk'un Fethiyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Trendyol Süper Lig'e veda eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Kurucuk'un Fethiyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fatih Kurucuk'un transferi konusunda Fethiyespor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze değerli hizmetleri olan Fatih Kurucuk'a teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fatih Kurucuk, 2025-2026 sezonunda Fatih Karagümrük formasıyla 5 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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