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Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi

Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Solwie Energy Fatih Karagümrük, Sarıyer'i 3-0 yenerek kupada 5. tura yükseldi. 35. dakikada Sarıyer, Onur Eriş'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Golleri Baran Demiroğlu, Arda Akgün ve Muhammed Mert kaydetti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Çağrıcan Pazarcıklı

Solwie Energy Fatih Karagümrük : Furkan Onur Akyüz, Yiğit Fidan, Emir Tintiş, Talha Ülvan (Dk. 88 Ahmet Tarık Tuğyan), Anıl Yiğit Çınar, Adnan Uğur (Dk. 82 Ömer Faruk Gümüş), Muhammed Mert, Ahmet Sivri (Dk. 74 Lamkel), Dovedan (Dk. 74 Arda Akgün), Paoletti, Baran Demiroğlu (Dk. 82 Barış Jakob Kalaycı)

Sarıyer : Özkan Karabulut, Çağlayan Menderes (Dk. 46 Batuhan Yayıkcı), Musa Şahindere (Dk. 64 Hasan Emre Yeşilyurt), Rahmi Salih Kaya, Mehmet Taş (Dk. 74 Hakan Yavuz), Hasan Ayaroğlu (Dk. 81 Erdem Şener), Onur Eriş, Halil İbrahim Sevinç, Taha Dönmez, Mahmut Celal Yücel (Dk. 64 Ahmet Emin Keskin), İsmail Yaşar

Goller: Dk. 39 Baran Demiroğlu, Dk. 84 Arda Akgün, Dk. 88 Muhammed Mert (Penaltıdan) (Solwie Energy Fatih Karagümrük )

Kırmızı kart: Dk. 35 Onur Eriş ( Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Ahmet Sivri (Solwie Energy Fatih Karagümrük ), Dk. 83 Halil İbrahim Sevinç ( Sarıyer )

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Solwie Energy Fatih Karagümrük, Sarıyer'i 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

35. dakikada Sarıyer 10 kişi kaldı. Baran Demiroğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza yayı üzerinde Onur Eriş'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Çağdaş Altay, Onur Eriş'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

39 dakikada Solwie Energy Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Sivri, arka direğe hareketlenen Baran Demiroğlu'na ortaladı. Bu futbolcu, yakın mesafeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

84 dakikada Solwie Energy Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Lamkel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun pasında penaltı noktası üzerindeki Barış Jakob Kalaycı sert vurdu, kaleciden dönen topu yakın mesafeden Arda Akgün tamamladı: 2-0.

88 dakikada Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Arda Akgün'ün ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Muhammed Mert, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0.

Müsabakayı 3-0 kazanan Solwie Energy Fatih Karagümrük, kupada 5. tura yükseldi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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