Fatih Karagümrük, Yeni Sezon Hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda Sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Antrenmanlarda ısınma hareketleri, top kapma, pas, pres, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Ayrıca antrenmanın ardından teknik direktör ve yardımcı antrenörün doğum günü kutlandı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.

Kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanıyor.

Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenmanda top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdmanda ayrıca taktik ağırlıklı çalışmalar da gerçekleştirildi.

Akşam antrenmanın ardından teknik direktör Marcel Licka ve yardımcı antrenör Onur Can Korkmaz'ın doğum günü kutlandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
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