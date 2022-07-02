Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen kırmızı-siyahlı takım, yeni sezon çalışmalarını burada sürdürüyor.

Dün çift, bugün ise tek idman yaparak çalışmalarına devam eden futbolcular, güç, topla pas ve şut çalışması yaptı.

Kampın ilk etabını 9 Temmuz'a kadar sürdürecek Fatih Karagümrük'te futbolcular, bayram izninin ardından 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste 2. etap çalışmalarına başlayacak.

Emre Mor'a teşekkür mesajı

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımda geçen yıl güzel sezon geçiren ve bu yıl Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Emre Mor'a teşekkür mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Emre Mor'a teşekkürlerimizle! Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Emre Mor'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.