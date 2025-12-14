Haberler

Fatih Karagümrük evinde Kocaelispor ile berabere kaldı

Süper Lig'deki 16. hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Fofana'nın 65. dakikada attığı gol Fatih Karagümrük'ü öne geçirirken, Petkovic'in 90+2. dakikada eşitliği sağlaması ile karşılaşma sona erdi.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Alp

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 90), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Anıl Yiğit Çınar dk. 87), Johnson (Barış Kalaycı dk. 79), Fofana

KOCAELİSPOR: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Rivas dk. 72), Smolcic, Haidara, Show (Churlinov dk. 72), Keita (Furkan Gedik dk. 85), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Petkovic dk. 68)

GOLLER: Fofana (Dk. 65) ( Fatih Karagümrük ), Petkovic (Dk. 90+2) (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Serginho, Johnson ( Fatih Karagümrük ), Balogh, Show (Kocaelispor)

Süper Lig'in 16'ıncı hafta karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük evinde ağıladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
