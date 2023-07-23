- Fatih Karagümrük'ün yeni transferleri ilk antrenmanına çıktı

DÜZCE - Fatih Karagümrük'ün 2 yeni transferi kaleci Matias Dituro ve savunma oyuncusu Frederic Veseli Düzce'de ki kampa katılarak ilk antrenmanına çıktı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fatih Karagümrük'ün yeni transferleri Arjantinli file bekçisi Matias Dituro ve Arnavut savunma oyuncusu Frederic Veseli Düzce'deki kampa katıldı. Takımla birlikte ilk idmanına çıkan iki oyuncu ilk olarak takım arkadaşları ile tanıştı. Teknik Direktör Alparslan Erdem'in önderliğinde başlayan antrenmanda oyuncular top kapma ile başladıkları antrenmanı duram top organizasyonları ile sonlandırdı. Yeni transferlerin de yer aldığı idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Fatih Karagümrük yeni sezon öncesi yarın Hatayspor ile saat 16.00'da Topuk Yaylası tesislerinde hazırlık maçı yapacak.