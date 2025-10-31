Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılık anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

LICKA İLE YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YOLA ONUR CAN KORKMAZ İLE DEVAM EDİLECEK

Fatih Karagümrük'te Çek teknik adam Marcel Licka'dan boşalan teknik direktörlüğe Onur Can Korkmaz getirildi. Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır." denildi.