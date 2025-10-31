Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü
Fatih Karagümrük teknik direktör Marcel Licka ile karşılık anlaşarak yollarını ayırmasının ardından, yola geçen sezon takımı Süper Lig'e taşıyan Onur Can Korkmaz ile devam edeceğini duyurdu.
- Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- Fatih Karagümrük, yeni teknik direktör olarak Onur Can Korkmaz'ı getirdi.
- Onur Can Korkmaz, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkaran teknik direktördür.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılık anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
LICKA İLE YOLLAR AYRILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
YOLA ONUR CAN KORKMAZ İLE DEVAM EDİLECEK
Fatih Karagümrük'te Çek teknik adam Marcel Licka'dan boşalan teknik direktörlüğe Onur Can Korkmaz getirildi. Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır." denildi.