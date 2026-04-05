Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, kümede kalma mücadelesinde asla pes etmeyeceklerini söyledi.

Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Stanojevic, "Mücadelemize devam ediyoruz. Ligde kalmak için şansımız var. Asla pes etmeyeceğiz. İyi gidiyoruz. Bu performansı devam ettirmemiz lazım. Son ana kadar savaşacağız. İnançlıyız ve umutluyuz. Evimizde rekabetçi gücümüzü gösterebildiğimizi düşünüyorum. Deplasmanda da bu performansı sergileyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.