Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, kümede kalma mücadelesinde inançlı olduklarını ve son ana kadar savaşacaklarını belirtti.

Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Stanojevic, "Mücadelemize devam ediyoruz. Ligde kalmak için şansımız var. Asla pes etmeyeceğiz. İyi gidiyoruz. Bu performansı devam ettirmemiz lazım. Son ana kadar savaşacağız. İnançlıyız ve umutluyuz. Evimizde rekabetçi gücümüzü gösterebildiğimizi düşünüyorum. Deplasmanda da bu performansı sergileyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
Haberler.com
500

Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
ABD ve İsrail gece boyunca vurdu! İran'da 34 kişi hayatını kaybetti

Kabus gibi gece! Saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı