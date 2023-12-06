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Fatih Karagümrük'ün kaptanı Levent Mercan, dikkatleri üzerine çekiyor

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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün genç futbolcusu Levent Mercan, performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girmiş durumda. Takımın değişilmez isimlerinden biri olan Mercan'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ta kaptan Levent Mercan, takımın değişilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki futbolcusu Levent Mercan, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Andrea Pirlo yönetiminde sol bekte görev yapmaya başlayan 22 yaşındaki futbolcu, Alpaslan Erdem'in de en güvendiği isimlerin başında geliyor. Sezonun geride kalan kısmında 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 14 karşılaşmada forma giyen Levent Mercan, bin 193 dakika ile takımın en çok süre alan oyuncusu oldu.

AVRUPA EKİPLERİNİN TAKİBİNDE

Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir grafik çizen Levent Mercan, Avrupa ekiplerinin de radarına girmiş durumda. İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga ekiplerinin scoutları, sezonun ilk bölümünde Levent Mercan'ı izlemek için İstanbul'a geldi. Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'den de talipleri bulunuyor.

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINDA SONA ERİYOR

Levent Mercan, 2022 yılında Alman ekibi Schalke 04'ten Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu. 4 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. İstanbul ekibiyle 68 maçta forma giyen Levent, savunmadaki katkısının yanı sıra 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

MİLLİ FORMAYI GİYMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan U19 ve U20 kategorilerinde Almanya formasını terleten Levent Mercan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı formayı giymek istiyor. A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Türkiye'deki birçok maçı yerinde takip eden teknik direktör Vincenzo Montella'nın da Levent Mercan'ı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası geniş kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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