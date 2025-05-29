Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Bandırmaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi
Fatih Karagümrük, TFF 1'inci Lig Play-Off Finali'nde Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi. Kupa, Gençlik ve Spor Bakanı ile TFF Başkanı tarafından takdim edildi.
TFF 1'inci Lig Play-Off Finali'nde Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, kupasını aldı.
Sakarya Yeni Atatürk Stadında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan son takım olan Fatih Karagümrük'e kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi. Kupayı kaldıran kırmızı-siyahlı oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor