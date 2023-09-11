Fatih Karagümrük'ten Süper Lig'i sallayacak imza geliyor! Papu Gomez operasyonu başladı

Fatih Karagümrük, son olarak Sevilla forması giyen ve an itibarıyla boşta olan Papu Gomez'i renklerine bağlamak istiyor. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma görüşmeleri bizzat sürdürürken, Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in de formasını giyen futbolcunun transferinde kısa süre içinde sonuç alınması bekleniyor.