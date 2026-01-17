Haberler

Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda kolay goller yediklerini belirterek, gelecekte daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, çok kolay goller yediklerini söyledi.

Stanojevic, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu aktaran Sırp teknik adam, "Zemin çok yumuşaktı. Oynaması zor bir zemindi. Hiç mutlu değilim. Kaybettik. Çok kolay goller yedik. İkinci gol çok basitti. Tehlikeli pozisyonlarımız vardı. Zamanla bu problemlerimizi çözeceğimize inanıyorum. İyi bir yolda olduğumuzu biliyorum. Kalitemizi gösterebileceğimize inanıyorum. Umarım sürpriz yaratan bir takım haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Aleksandar Stanojevic, "Çok iyi genç oyunculara sahibiz. Yakında da bazı futbolcular aramıza katılacak. Benim işim, elimdeki takımla en iyi işi çıkartabilmek. Daha rekabetçi bir takım olacağımıza inanıyorum." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
