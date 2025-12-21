Haberler

Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 2-0 kaybedilen Alanyaspor maçının ardından teknik ekip olarak görevi bıraktıklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-0 mağlup etti.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Alanyaspor maçının ardından konuşarak teknik ekip olarak görevi bıraktıklarını açıkladı.

Atılay Canel, ayrılık haberini "İyi oynayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Kulübümüz ikinci devre yeni bir yapılanmaya gidecek. Biz de bu yeni yapılanmada teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki çok iyi transferler yapılarak Karagümrük ligde kalacaktır. Bu formanın ağırlığını kaldıramayan arkadaşlarla da yollarımız ayrılacaktır." sözleriyle duyurdu.

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 17 maç sonunda topladığı 9 puanla ligin ilk yarısını son sırada tamamladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

