Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-0 mağlup etti.

MAÇ SONUNDA İSTİFA

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Alanyaspor maçının ardından konuşarak teknik ekip olarak görevi bıraktıklarını açıkladı.

''GÖREVİ BIRAKTIK''

Atılay Canel, ayrılık haberini "İyi oynayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Kulübümüz ikinci devre yeni bir yapılanmaya gidecek. Biz de bu yeni yapılanmada teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki çok iyi transferler yapılarak Karagümrük ligde kalacaktır. Bu formanın ağırlığını kaldıramayan arkadaşlarla da yollarımız ayrılacaktır." sözleriyle duyurdu.

LİGİN SON SIRASINDA YER ALIYOR

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 17 maç sonunda topladığı 9 puanla ligin ilk yarısını son sırada tamamladı.