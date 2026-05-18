Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in sözleşmesi yenilendi

Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenileyerek 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmıştır. Yapılan anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sırp teknik adam yönetimindeki Fatih Karagümrük, 17 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA / Can Öcal
