Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Stanojevic ile sözleşme yeniledi

Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yeniledi.

Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenileyerek 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmıştır. Yapılan anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı