Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Stanojevic ile sözleşme yeniledi
Trendyol Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile 2026-2027 sezonuna kadar sözleşme yenileyerek şampiyonluk hedefi koydu.
Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenileyerek 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmıştır. Yapılan anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dileriz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı