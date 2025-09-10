Haberler

Fatih Karagümrük, Sam Larsson ile Anlaştı

Fatih Karagümrük, Antalyaspor'dan ayrılan deneyimli kanat oyuncusu Sam Larsson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Larsson, kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde deneyim sahibi.

Fatih Karagümrük, en son Antalyaspor'da forma giyen kanat oyuncusu Sam Larsson ile 1 yıllık anlaşmam sağladığını açıkladı.

Karagümrük'ten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli kanat oyuncusu Sam Larsson ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Son 3 sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Sam Larsson; Feyenoord, Göteborg ve Heerenveen'de de oynadı. Kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deneyimleri bulunan, İsveç A Milli Takımı formasını da terleten Sam Larsson'a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
