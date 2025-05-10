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Fatih Karagümrük, Play-Off Finaline Yükseldi

Fatih Karagümrük, Play-Off Finaline Yükseldi
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1. Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ederek play-off'larda final oynama hakkı kazandı. Karşılaşmada Wesley ve Andre Gray'ın golleriyle galibiyeti elde eden Karagümrük, normal sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı.

FATİH Karagümrük, 1'inci Lig'in 38'inci haftasında sahasında konuk ettiği Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ederek play-off'larda final oynama hakkı kazandı.

1'inci Lig'in 38'inci ve son haftasında Fatih Karagümrük, evinde Iğdır FK'yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ile Hüseyin Aylak yaptı. Mücadeleyi ev sahibi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 23'üncü dakikada penaltıdan Wesley ile 87'nci dakikada Andre Gray kaydetti. Iğdır FK'nın tek golünü ise 39'uncu dakikada penaltıdan Gianni Bruno attı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük normal sezonu 66 puanla 3'üncü sırada tamamlayarak play-off'larda final oynama hakkı kazandı. Iğdır FK ise sezonu 58 puanla 8'inci sırada bitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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