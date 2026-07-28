Haberler

Fatih Karagümrük, Muhammed Emin Sarıkaya'yı renklerine bağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti.

Kulübün açıklamasında, son 2 sezonu 2. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'da geçiren 24 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, 1461 Trabzon'dan Muhammed Emin Sarıkaya ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Bursaspor'da futbol hayatına başlayan, Başakşehir ile Süper Lig deneyimi yaşayan oyuncumuz son iki sezon oynadığı 1461 Trabzon'da 62 maçta mücadele etti. Alt yaş kategorilerde milli formayı giyen Muhammed Emin Sarıkaya'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Türkiye'ye her gün 1 milyon varil petrol gönderecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu

Binlerce kilometre öteden geldiği Türkiye'de ölümden döndü
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Şov tamamen bitti! Dilan'ın ardından Engin Polat için de aynı karar
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı kalıcı yaz saati uygulaması Trump'ın da radarında

Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı uygulama Trump'ın da radarında
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin

"Tehditleri kaldıracak gücüm yok, hakkınızı helal edin"