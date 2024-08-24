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Fatih Karagümrük, Manisa FK'ya 2-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Manisa FK'ya 2-0 yenildi. Maçta Manisa FK'nın gollerini Ramirez ve Fofana attı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

21. dakikada sol taraftan Camacho'nun pasında ceza yayında topla buluşan Adnan Uğur ceza sahası içi sol çaprazına şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

23. dakikada Kaan Kanak'ın sol taraftan ortasında penaltı noktasının solundan Ramirez'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

43. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Oğuz Gürbulak son çizgiden pasını Ramirez'e aktardı. Ramirez altıpasın gerisinde hemen yanındaki Wriedt'e oynadı. Bu oyuncunun çıkardığı pasta Fofana'nın penaltı noktasının önünden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

60. dakikada sağ taraftan Enes Kiprit'in arka direğe ortasında iyi yükselen Gameli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

63. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Osuji pasını sağ taraftaki Oğuz Kiprit'e bıraktı. Topu kontrol ederken ayağından açan Enes'in ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye yakın noktadan boş kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Kadir Akıllı

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Çağtay Kurukalıp dk. 73), Tresor (Tarık Tuğyan dk. 56), Camacho (Baran Demiroğlu dk. 77), Adnan Uğur, Dovedan (Ömer Faruk Gümüş dk. 73), Ahmet Sivri (Göktan Gürpüz dk. 55), Wesley

Yedekler: Furkan Bekleviç, Yiğit Fidan, Muhammed Mert, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Şenol Can

Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak, Cissokho, Enes Kiprit (Diallo dk. 69), Ramirez (Kadir Kaan Yurdakul dk. 59), Fofana (Efe Taylan Altunkara dk. 80), Wriedt (Osuji dk. 59)

Yedekler: Eren Karataş, Kerem Arık, Ada İbik, Umut Erdem, Birkan Yılmaz, Mustafa İnan

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Ramirez (dk. 23), Fofana (dk. 43) (Manisa FK)

Sarı kart: Kaan Kanak (Manisa FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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