Fatih Karagümrük maçından notlar

Fernando Santos taraftarla buluştu

Beşiktaş'ta tek değişiklik

Salih Uçan 1 maç sonra 11'e döndü

Yedek kulübesi değişti

Şehitler unutulmadı, stadyumda müzik çalınmadı

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çaldı. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Fernando Santos, takımının başındaki ilk maçına Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük karşısında çıktı. Salı günü Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atan tecrübeli teknik adam, ardından Rize'ye giderek takımını tribünden takip etmişti. Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik adama destek oldu.

BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos, salı günü Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etmişti. Bu karşılaşmanın ardından takımının başında 3 antrenmanda yer alan tecrübeli teknik adam, Rizespor maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam sarı kart cezası sona eren Salih Uçan'ı, Demir Ege Tıknaz'ın yerine sahaya sürdü.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Fernando Santos ; savunma hattını Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Gedson ve Salih Uçan'ı görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağında Rashica, solunda ise Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

SALİH UÇAN 1 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ta Salih Uçan, bir maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.

Siyah-beyazlı Salih Uçan, ekipte sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fatih Karagümrük karşılaşmasına 11'de başladı.

YEDEK KULÜBESİ DEĞİŞTİ

Beşiktaş, uzun süredir iç sahada oynadığı maçlarda sol yarı sahadaki yedek kulübesini kullanıyordu. Fernando Santos'un gelişiyle siyah-beyazlılar uzun süre sonra ilk defa sağ yarı sahadaki kulübeyi kullandı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI, STADYUMDA MÜZİK ÇALMADI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker unutulmadı. Beşiktaş sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartı ile çıkarken, mücadele öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular ısınma hareketlerini gerçekleştirmek için sahaya 'Şehitler Ölmez, vatan bölünmez' yazılı siyah tişörtle çıktı. Ayrıca tribünlerde bir süre 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde tempo tutuldu. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşma öncesi, devre arasında ve sonrasında stadyumda gol anonsu dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.

Ayrıca Kapalı Alt Tribünü'nde de dev Türk bayrağı açıldı.