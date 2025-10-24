Haberler

Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı

Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırladığı maçın ilk yarısını Larsson'un 16. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İlk yarıda yapılan iki gol pozisyonu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Mane'nin savunma arkasına sarkan Cardoso, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşup kaleci Grbic'ten sıyrıldı. Bu oyuncunun şutunda Roco'nun müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

14. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Atakan, Cardoso'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada penaltıda topun başına geçen Larsson'un yerden ortaya vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

26. dakikada Ahmet'in Serginho'ya derin pasında Arif'in araya girmesiyle top Fofana'nın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayından şutunda meşin yuvarlak Abdulsamet'e çarparak ağlara gitti. Ancak pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

45. dakikada Roco'nun savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Fofana, ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Bilal'den sıyrılıp meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Salih Mazlum

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Ahmet Sivri, Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Johnson, Doh, Tiago Çukur, Burhan Ersoy, Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Gray

Teknik Direktör: Marcel Licka

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Arif Kocaman, Abdulsamet Burak, Bennasser (Dorukhan Toköz dk. 5), Mane, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Mendes, Mehmet Eray Özbek, Burak Kapacak, Tuci, Opoku, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Gol: Larsson (dk. 16) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Roco (Fatih Karagümrük), Abdülsamet Burak, Cardoso (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
