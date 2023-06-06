Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Aytaç Kara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric, topu düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
54. dakikada Fabiano'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda Mounir topla buluştu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Fall'ın düşerken yaptığı vuruşta kaleci Viviano'nun müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
67. dakikada sol taraftan rakibini geçip ceza sahasına giren Levent Mercan'ın ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Ozdoev'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta kale önünde Diagne'nin ayak koyduğu top ağlara gitti. 2-0
73. dakikada sağ kanatta topla birlikte ceza sahasına giren Kerim Frei'in kale önüne çevirdiği top Ozdoev'in önünde kaldı. Bu oyuncunun soluna çekip yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
78. dakikada kaleyi karşıdan gören bölgeden Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.
82. dakikada Aytaç Kara'dan topu kapan Darri, gönderdiği pasta Diagne topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
89. dakikada ceza yayının sol tarafından Aytaç Kara'nın kullandığı serbest vuruşta barajın altından geçen top uzak köşe direğinin yanından auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Burak Şeker xx, Hakan Yemişken xx, Murat Şener xx
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx (Muzaffer Kablan dk. 86 ?), Davide Biraschi xx, Rayyan Baniya xx, Ibrahim Dresevic xx, Levent Mercan xx Andrea Bertolacci xx (Sofiane Feghouli dk. 63 x), Magomed Ozdoev xx (Adem Ljajic dk. 79 x), Otaberk Shukurov xx, Saba Lobzhanidze xx, Kerim Frei xxx (Brahim Darri dk. 80 ?), Mbaye Diagne xxx (Kazım-Kazım 86 ?)
Yedekler: Bruno Rodrigues, Samed Onur, Nicholas Lawrence, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Sorumlu: Alparslan Erdem
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Fabiano de Souza xx, Ryan Donk xx, Yasin Özcan xx, Ben Ouanes xx, Aytaç Kara xx, Ramon Malsa xx (Taylan Aydın dk. 86 ?), Mamadou Fall xx, Valentin Eysseric xx, Mounir Chouiar x (Berat Kalkan dk. 57 x), Stephane Bahoken x (Ali Demirel dk. 80 ?)
Yedekler: Erdem Canpolat, Ramazan Özkanlı, Tunay Torun, Ahmet Engin, Florent Hadergjonaj
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Saba Lobzhanidze (dk. 14), Mbaye Diagne (dk. 67 ve 82) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Andrea Bertolacci, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Yasin Özcan (Kasımpaşa) - İSTANBUL