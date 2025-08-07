Fatih Karagümrük, Ivo Grbic ile Kiralık Anlaşma Sağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sheffield United'dan kaleci Ivo Grbic'i 1 sezonluğuna kiralık olarak transfer etti. Grbic, kariyerinde önemli liglerde deneyim kazandı ve Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sheffield United'dan kaleci Ivo Grbic ile 1 sezonluğuna kiralık olarak anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, Sheffield United'tan kaleci Ivo Grbic ile 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 2 kez giydi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic'e Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

