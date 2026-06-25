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Fatih Karagümrük, Marco Silvestri'yi kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Serie A takımı Cremonese'den 35 yaşındaki İtalyan kaleci Marco Silvestri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig temcilcisi Fatih Karagümrük, son olarak Serie A ekibi Cremonese forması giyen İtalyan kaleci Marco Silvestri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, yeniden Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda kadro yapılanmasını sürdürürken, tecrübeli kaleci Marco Silvestri'yi renklerine bağladığını açıkladı. 35 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde Cagliari, Leeds United, Hellas Verona, Udinese, Sampdoria, Empoli ve son olarak Cremonese formalarını giydi. Deneyimli kaleci, 2020 yılında İtalya Milli Futbol Takımı kadrosuna davet edilmesine rağmen forma giyme fırsatı bulamadı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, İtalya Serie A ekibi Cremonese'den kaleci Marco Silvestri ile anlaşma sağladı. Büyük bir deneyime sahip olan yıldız kaleci; Hellas Verona, Udinese, Sampdoria ve Leeds United gibi önemli kulüplerde forma giydi. 2020 yılında İtalya A Milli Takımına seçilen, alt yaş kategorilerde de ülkesine hizmet eden Marco Silvestri'ye ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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