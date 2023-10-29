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Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Berabere Kaldı

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Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. İlk yarıda isabetli şut olmayan maçta her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

VavaCars Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 73 Shukurov), Nazım Sangare (Dk. 79 Sturaro), Rohden, Eysseric (Dk. 90+1 Adnan Uğur), Can Keleş (Dk. 90+1 Salih Dursun), Güven Yalçın (Dk. 73 Serdar Dursun)

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Denswil, Baniya, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 69 Bardhi), Mendy, Visca (Dk. 82 Enis Destan), Abdülkadir Ömür, Fountas (Dk. 69 Pepe), Onuachu

Sarı kartlar: Dk. 44 Feghouli, Dk. 90+4 Sturaro (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 58 Mendy ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

63. dakikada Biraschi'nin sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

71. dakikada gelişen ani atakta Visca'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabakada golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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