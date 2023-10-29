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Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. İlk yarıda isabetli şut olmayan maçta her iki takım da gol bulamadı.