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Fatih Karagümrük, Iğdır FK'yi 2-1 Mağlup Ederek Playoff Finaline Yükseldi

Fatih Karagümrük, Iğdır FK'yi 2-1 Mağlup Ederek Playoff Finaline Yükseldi
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı ve playoff finaline yükseldi. Iğdır FK ise sezonu 8. sırada bitirerek playoff bileti alamadı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Hakan Yemişken, Hüseyin Aylak

Solwie Energy Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Talha Ülvan (Dk. 86 Gray), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya, Tresor Doh, Camacho (Dk. 72 Ahmet Sivri), Johnson (Dk. 59 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 86 Barış Kalaycı), Wesley

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Caner Cavlan, Conte, Alim Öztürk, Ahmet Engin (Dk. 84 Burak Bekaroğlu), Muammer Sarıkaya (Dk. 84 Gökcan Kaya), Eysseric, Avramovski (Dk. 53 Ethemi), Thuram, Regattin, Bruno

Goller: Dk. 23 Wesley (Penaltıdan), Dk. 87 Gray ( Fatih Karagümrük ), Dk. 39 Bruno (Penaltıdan) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 65 Göktan Gürpüz, Dk. 90+1 Djilobodji ( Fatih Karagümrük ), Dk. 68 Conte, Dk. 90+4 Eysseric (Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, 1. Lig'de normal sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı. İstanbul ekibi, play-off final maçı oynayacak.

Iğdır FK ise sezonu 58 puanla 8. sırada noktaladı ve play-off bileti alamadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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