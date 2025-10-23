Haberler

Fatih Karagümrük FK - Kayserispor Maçını Yasin Kol Yönetecek

Güncelleme:
Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük FK ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Maç, 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Fatih Karagümrük FK ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre; yarın Fatih Karagümrük FK ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Yasin Kol yönetecek. Trabzon Bölgesi Süper Lig Hakemine bu maçta Bahtiyar Birinci ve Mehmet Salih Mazlum yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Alpaslan Şen görev üstlenecek.

24 Ekim Cuma günü oynanacak olan Fatih Karagümrük FK-Kayserispor maçı saat 20.00'de başlayacak. Yasin Kol, Kayserispor bu sezon deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Kocaelispor maçında düdük çalmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
