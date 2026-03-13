Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda Bartuğ Elmaz ve Serginho'nun golleriyle öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Barış Kalaycı topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında Oosterwolde'nin kafayla uzaklaştırdığı top ceza sahası içi sol tarafına açıldı. O noktada bulunan Bartuğ Elmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Levent Mercan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti.

36. dakikada Serginho ceza sahası içinden pasını penaltı noktası yakınına doğru çıkardı. Penaltı noktası yakınından Kranevitter'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Barış Kalaycı, topu ön direğe ortaladı. Ön direkte Lichnovsky'nin kafa vuruşunda top arka direğe açıldı. Arka direkte Serginho, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic, Serginho, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Barış Kalaycı, Tiago Çukur, Larsson

Yedekler: Furkan Bekleviç, Berkay Özcan, Johnson, Kone, Onogo, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Çağtay Kurukalıp, Babicka, Traore

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Fred, Cherif, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Bitirge, Brown, Musaba, Asensio, Skriniar, Nene, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Bartuğ Elmaz (dk. 15), Serginho (dk. 45+2) (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Son füze kriziyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama' İran'a mesajı net
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
ABD'den yeni hamle! 160'tan fazla uçak konuşlandırdılar

Sessiz sedasız büyük sevkiyat yapıldı! Hem de 100'den fazla
Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

Galatasaray'ın yıldızı için net konuştu: 60 milyona bile satmam
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez

İran'da neler oluyor? Savaşı bırakıp neyin derdine düştüler
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

Galatasaray'ın yıldızı için net konuştu: 60 milyona bile satmam
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı