Fatih Karagümrük, Eski Oyuncusu Fatih Kurucuk'u Kadrosuna Katıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2021 yılları arasında formamızı giyen deneyimli stoper Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı formamızla 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan oyuncumuza, 'Ailemize yeniden hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Kurucuk, son olarak Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'da forma giymişti.