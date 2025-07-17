Fatih Karagümrük, Eski Oyuncusu Fatih Kurucuk'u Kadrosuna Katıyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2017-2021 yılları arasında forma giyen stoper Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Kurucuk'a tekrar hoş geldin dedi ve başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2021 yılları arasında formamızı giyen deneyimli stoper Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı formamızla 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan oyuncumuza, 'Ailemize yeniden hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fatih Kurucuk, son olarak Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'da forma giymişti.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor