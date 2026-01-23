Davide Biraschi yeniden Fatih Karagümrük'te
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Biraschi, daha önce Genoa ve Frosinone'de forma giymişti.
Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2022-2024 yılları arasında 2,5 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 5,5 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti. Yeniden kırmızı-siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Biraschi, bu sezon Frosinone formasıyla 2 maçta görev yaptı.