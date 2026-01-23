Haberler

Davide Biraschi yeniden Fatih Karagümrük'te

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Biraschi, daha önce Genoa ve Frosinone'de forma giymişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'nin bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2022-2024 yılları arasında 2,5 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 5,5 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti. Yeniden kırmızı-siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Biraschi, bu sezon Frosinone formasıyla 2 maçta görev yaptı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
