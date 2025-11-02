Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile Karşılaşıyor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak.

Ligde geride kalan haftalarda birer galibiyet ve beraberlik ile 8 yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, 4 puanla son sırada bulunuyor. Teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, Onur Can Korkmaz yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor ise oynadığı 10 maçta 2 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, topladığı 10 puanla 12. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Ricardo Esgaio ve Joao Camacho'nun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.