Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi

Trendyol 1. Lig'in ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmaları için Bolu'da kampa girdi.

Bolu Dağı eteklerinde yer alan bir otelde çalışmalarına başlayan kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezona hız kesmeden hazırlanıyor. Toplam 27 futbolcunun katılım sağladığı ikinci etap kamp sürecinde, İstanbul temsilcisinin taktik ağırlıklı antrenmanlara odaklanacağı ve form durumunu görmek adına çeşitli hazırlık karşılaşmaları oynayacağı belirtildi.

Sabah idmanında pas çalışması yapıldı

Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde güne başlayan Karagümrük takımı, konakladıkları otelin sahasında sabah antrenmanı gerçekleştirdi. Futbolcuların ısınma koşusuyla başladığı idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-siyahlı ekibin Bolu kampının önümüzdeki günlerde de yoğun bir tempoda süreceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı