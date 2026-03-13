Süleyman Hurma: "Lige tutunmak için kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı"

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Başkan Süleyman Hurma, puan durumlarının kötü olduğunu belirterek, takımın ligde kalabilmesi için böyle bir galibiyete ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Hakemlerle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ligde tutunabilmek için kendileri adına böyle bir sürprize ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Açıkça konuşmak gerekirse puan durumundaki yerimiz vahim ve kötü. Bu sezon istediğimiz ivmeyi yakalayamadık. Aslında Ankara'da oynadığımız Gençlerbirliği maçı hariç bütün maçlarda oyuna ortaktık. Maalesef istediğimiz sonuçlar olmadı. Bugün rakibe hiç pozisyon vermedik. Lige tutunmak için kendi adımıza böyle bir sürprize ihtiyacımız vardı. Bu sebeple çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonraki maçlarda da benzer şeyler yapmak zorundayız"

Galibiyete rağmen halen ligde son sırada olduklarını hatırlatan Hurma, "Ben diğer tarafa bakmamaya çalışıyorum. Oraya bakınca motivasyonumu kaybederim. Biz ligin en altındayız. Oyuncularla konuştuk hep, biz hazır olabilirsek bize şans mutlaka gelecek dedik. Önemli olan bizim hazır olmamızdı. Bugün hazırdık ve şansımızı değerlendirdik. Bundan sonraki maçlarda da benzer şeyler yapmak zorundayız. Şu anda diğer rakiplerimize bakarsak en dezavantajlı olan takım biziz" diye konuştu.

"Toplum hakemlerin haksızlık yapmasını istiyor, onlar da yapıyor"

Müsabakada ilk yarısında kırmızı-siyahlı ekibin penaltı beklediği pozisyonla ilgili de düşüncelerini paylaşan Başkan Hurma, "Bu hakemler bizim hakemlerimiz. Ama Türkiye'de bütün takımlara karşı maç yönetmek imkansız. Türkiye'de herkes haksızlık istiyor. Herkes kendisine haksızlık istiyor. Bu çocuklar da bizim çocuklarımız olduğuna göre herkesin istediğini veriyor. Adalet istiyor isek, doğru rekabetin sağlanması için mücadele etmemiz gerekiyor. Ne söylesek bir yere çekiliyor. 35 senedir ben konuşuyorum. Hep zayıf olan, mazlum olan tarafta oldum. Sert konuştum, iyi konuştum, düşünce ürettim ama bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Çünkü toplum hakemlerin haksızlık yapmasını istiyor, onlar da yapıyor. Kimse adalet falan demesin" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu

Trump, Hamaney'in başına ödül koydu! Verecekleri para öyle böyle değil
Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber

Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi