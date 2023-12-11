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Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı

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Fatih Karagümrük, teknik sorumlu Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük konusunda Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını da duyurdu.

Fatih Karagümrük, teknik sorumlu Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük konusunda Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını da duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Alparslan Öztürk ile yollar ayrıldı. İstanbul temsilcisi, Öztürk'ün ayrılığının hemen ardından da teknik direktörlük için Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Alparslan Erdem Şota Arveladze İstanbul Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

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