Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, yarın saat 14.30'da Alanya Oba Stadı'nda başlayacak. Karagümrük, ligde 9 puanla son sırada yer alırken, Alanyaspor 18 puanla 10. sırada bulunuyor. Karagümrük'te Joao Camacho ve Enzo Roco sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligde oynadığı 16 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, 9 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, ligdeki son 5 maçında 5 puan topladı.

Geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise 18 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Joao Camacho ve Enzo Roco, mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

