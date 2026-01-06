Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli oyuncu Ahmed Traore'yi kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor