Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Vodafone Park Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Vodafone Park Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Cherif Ndiaye'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.
13. dakikada Shukurov'un kaleciye pası kısa düşerken, topu kontrol eden Cherif Ndiaye kaleciyle karşı karşıya yaptığı etkisiz vuruşta Dresevic, meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
29. dakikada orta sahada girdiği ikili mücadeleyi kazanarak topla ilerleyen Ozdoev, sol tarafından koşu yapan Borini'ye pasını aktardı. Ceza sahası içerisine giren Borini, kaleci Ertaç'ı çalımlamak istedi fakat kaleci ayaklarıyla topa sahip oldu.
33. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Cherif Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
44. dakikada Fabio Borini'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yerden sert ortasında kaleye yönelen top kaleci Ertaç'ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Serkan Olguncan xx, Ogün Kamacı xx
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Davide Biraschi xx, Rayyan Baniya xx, Levent Mercan xx, Sofiane Feghouli xx, Otabek Shukurov xx, Magomed Ozdoev xx, Saba Lobjanidze xx, Fabio Borini xx, Mbaye Diagne xx
Yedekler: Emiliano Viviano, Bruno Rodrigues, Adem Ljajic, Kerim Frei, Kazım Kazım, Ebrima Colley, Burak Kapacak, Lawrence Nicholas, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Svensson xx, Jorge Morel xx, Semih Güler xx, Kevin Rodrigues xx, Yusuf Sarı xx, Gökhan İnler xx, Papa Ndiaye xx, Akintola xx, Cherif Ndiaye xx, Younes Belhanda xx
Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Onyekuru, Manev, İsmail Çokçalış, Emre Akbaba, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Mert Çetin
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Fabio Borini (dk. 44) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Gökhan İnler (Adana Demirspor), Otabek Shukurov, Rayyan Baniya (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL