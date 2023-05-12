Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçı Park'ta oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşmanın Vodafone Park'ta yapılacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşmanın Vodafone Park'ta yapılacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'deki VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor karşılaşmasının Vodafone Park'ta oynanacağı belirtildi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor