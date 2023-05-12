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Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçı Park'ta oynanacak

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçı Park'ta oynanacak

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşmanın Vodafone Park'ta yapılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşmanın Vodafone Park'ta yapılacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'deki VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor karşılaşmasının Vodafone Park'ta oynanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Karagümrük Adana Demirspor Vodafone Park Spor Haberler

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