Fatih Altaylı'dan sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışçıya: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi

İlk Türk kadın motosiklet yarışçısı İlayda Yağmur Yılmaz, HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Yılmaz'ın sponsoru olmadığı ve Türkiye'den de destek alamadığına yönelik sözleri programa adeta damga vurdu.

"ÜLKEMİZ DE ZOR DURUMDA ZANNEDİYORUM"

Yılmaz "Bu sezon için çok umudum vardı aslında. Bu sezon da işte böyle Rusya-Ukrayna savaşları..., Kur çok yükseldi. Bu sezon ilk yarışmadan önce ben sözleşmeyi fesh etme kararı aldım. Tabii bu arada devlet kanallarına falan da yazıyorum, anlatıyorum durumu ama ülkemiz de zor durumda zannediyorum" dedi.

"SPONSOR BULAMIYORUM, DEVAM EDEMEYEĞİM"

İlayda Yağmur Yılmaz, "İtalya'ya yazdım, dedim ki takım sahibime 'ben kontratın bu kadarını öderim, bir de cezai şartı var. Tamamlayamıyorum ama ben sponsor bulamıyorum, devam edemeyeceğim bu sezon' dedim. İtalyan takım sahibim bana dedi ki 'olmaz, ben alacağım bilet paralarını vesaire sen geleceksin.' Ben o şekilde gittim ilk yarışmaya" diye konuştu.

"SURİYELİ OLSAYDIN YARDIM EDERLERDİ"

Bunun üzerine Fatih Altaylı, "Türkiye'den bir destek göremiyorsun ne yazık ki?" sorusunu yöneltti, Yılmaz da soruya "Yok" yanıtını verince Altaylı, "Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi" ifadelerini kullandı.