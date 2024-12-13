Fatih Altaylı da Samet Akaydın'ın yaptığı hataya sessiz kalmadı

Gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe taraftarının Athletic Bilbao maçında Samet Akaydin'e tepki göstermesine köşesinde yer verdi.

İşte Altaylı'nın yazısındaki, "Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş!" bölümü;

"Fenerbahçeli taraftarlar Athletic Bilbao maçında hatalı bir golle takımın geri düşmesine neden olan futbolcuları Samet Akaydın'a maç boyunca hakaret edip, ıslıkladılar, yuhaladılar. Üzüldüm. Çünkü bu konuda en az suçlu olan Samet.

Şöyle düşünün. Biliyorsunuz ben Galatasaraylıyım. Diyelim ki, Galatasaraylı yöneticiler bana gelip "Galatasaray'da oynar mısın?" dediler. Oynamam diyebilir miyim, hele ki futbolcu isem, hele ki çocukluk hayalim ise.

Galatasaray'ın o günkü teknik direktörü de beni takıma koysa hayır mı diyeceğim. 'Ya hocam bende yetenek falan yok. Yönetim beni aldı ama ben bu takımda oynayacak çapta değilim. Beni oynatma" diye itiraz mı edeceğim.

Ve oynayıp takımın yenilmesine neden olursam ben mi suçluyum, yoksa beni alan yönetim ve beni takıma koyan hoca mı!

Samet Akaydın'ın Fenerbahçe düzeyinde bir takımın oyuncusu olmadığı geldiği gün de aşikardı, bugün daha da aşikar. Peki kabahat Samet de mi, onu alanda mı, oynatanda mı! Ne yapacaktı Samet, "Bu takımda oynayacak adam değilim" diyerek sahaya mı çıkmayacaktı. Bu nedenle stattaki Fenerbahçe taraftarı yanlış kişiye tepki gösteriyor. Samet yanlış adres. O elinden geleni yapıyor, yapabileceği bu kadar. Sorun onu oraya alanda, sorun onu oraya koymak zorunda kalanda."