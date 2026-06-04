PSG'den Hakimi sakatlığına rağmen Fas kadrosunda

Fas kaptanı Achraf Hakimi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e karşı oynanan maçta aldığı sakatlığa rağmen ülkesinin Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.

Yirmi yedi yaşındaki Paris St-Germain sağ bek oyuncusu, PSG'nin 28 Nisan'da Bayern'e karşı aldığı galibiyetin ardından uzun süre sahaya çıkmadı.

Ancak PSG'nin Arsenal'e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterdi.

Manchester United defans oyuncusu Noussair Mazraoui, Fulham defans oyuncusu Issa Diop, Crystal Palace defans oyuncusu Chadi Riad, Sunderland kanat oyuncusu Chemsdine Talbi ve Real Madrid'den Brahim Diaz kadroya giren diğer oyuncular arasında.

Nayef Aguerd, eski Manchester United oyuncusu Sofyan Amrabat ve eski Leicester orta saha oyuncusu Bilal El Khannouss de kadroda.

Eski Chelsea kanat oyuncusu Hakim Ziyech ise kadro dışı kaldı.

Fas şu anda FIFA sıralamasında sekizinci sırada.

Takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmış ancak Fransa'ya yenilmişti.

Geçen yıl ise Senegal'in final sırasında sahadan ayrılmasının ardından kupayı kaybetmesinin ardından tartışmalı şekilde Afrika Uluslar Kupası'nın galibi ilan edildiler.

Fas, İskoçya, Brezilya ve Haiti ile C Grubunda yer alıyor.

Fas Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Kraliyet Silahlı Kuvvetleri)

Defans: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marsilya), Chadi Riad (Kristal Saray), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Gençene) K)

Orta saha oyuncuları: Samir El Mourabet (Strazburg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Forvet: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strazburg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt)

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .