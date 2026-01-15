Haberler

En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Fas'ı finale taşıdı

Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas, Nijerya'yı penaltı atışlarıyla 4-2 yenerek finale adını yazdırdı. Maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere sona erdi.

AFRİKA Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile ev sahibi Fas karşı karşıya geldi. Rabat'taki Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Nijerya kalecisi Nwabali kritik kurtarışlarıyla öne çıktı. Düşük tempoda geçen ikinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve finale yükselen takımı penaltı atışları belirledi. Seri penaltılarda Nijerya'yı 4-2 mağlup eden Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu. Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Fas'ı finale taşıyan isimlerden biri oldu.

Nijerya'da Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen maça ilk 11'de başladı. Trabzonsporlu Paul Onuachu 118'inci dakikada Osimhen'in yerine oyuna girdi. Fas'ta En-Nesyri ise 103'üncü dakikada Ez Abde'nin yerine sahaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
