Fas'ın FIFA 2025 Arap Kupası zaferi ülkede büyük sevinçle kutlandı

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen FIFA 2025 Arap Kupası'nı kazanmasının ardından ülke genelinde büyük sevinç yaşandı.

Fas, Doha'daki Lusail Stadyumu'nda oynanan final maçında, uzatma dakikalarında Ürdün'ü 3-2 mağlup ederek, 2012'deki ilk şampiyonluğundan 13 yıl sonra Arap Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

Devlet televizyonu ve yerel medyaya göre, final düdüğünün çalmasıyla birlikte başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka ve Kuneytra, Fes, Tanca ve Tatvan gibi birçok şehirde binlerce kişi sokaklara çıktı.

Rabat ve diğer kentlerde maçı izlemek için toplanan taraftarlar, cadde, meydan ve kafeleri doldurarak zaferi coşkuyla kutladı.

Maç boyunca milli takımlarına destek veren Faslılar, "Tebrikler bize, bu sadece başlangıç", "Yaşasın Fas" ve "Merhaba, merhaba, Faslılar gerçek kahramanlardır" sloganları attı.

"Atlas Aslanları", ağustosta Tanzanya, Kenya ve Uganda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Şampiyonası'nı (CHAN) kazandıktan sadece birkaç ay sonra, 2025'teki ikinci uluslararası kupasını elde etmiş oldu.

Turnuvada Faslı futbolcu Muhammed Rabi Harimat "En İyi Oyuncu" seçilirken, Ürdünlü forvet Ali Alwan "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu.

Fas Milli Takımı'nın kalecisi Mehdi Benabid ise "En İyi Kaleci" ödülüne layık görüldü.

Katar, 1-18 Aralık tarihleri arasında 16 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvaya tarihinde üçüncü kez ev sahipliği yaptı.