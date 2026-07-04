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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas, Kanada'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

Stat: Houston

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Kanada : Crepeau, Johnston, Bombito, Fougerolles, Laryea (Dk. 78 Shaffelburg), Buchanan (Dk. 87 Nelson), Sigur (Dk. 87 Osorio), Eustaquio, Ahmed (Dk. 78 Promise David), Jonathan David, Oluwaseyi (Dk. 63 Larin)

Fas : Bounou, Hakimi, Diop (Dk. 87 Saadane), Halhal, Mazraoui, Bouaddi (Dk. 63 Amrabat), El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi (Dk. 87 El Mourabet), El Khannous (Dk. 63 Talbi), Saibari (Dk. 22 Rahimi)

Goller: Dk. 50 ve Dk. 82 Ounahi, Dk. 90+8 Rahimi ( Fas )

Sarı kartlar: Dk. 20 Halhal, Dk. 40 Hakimi, Dk. 45 Onuahi, Dk. 45+6 El Khannous ( Fas ), Dk. 40 Laryea, Dk. 43 Jonathan David, Dk. 49 Fougerolles, Dk. 67 Larin ( Kanada )

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fas, Kanada'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Houston Stadyumu'nda oynanan maça baskılı başlayan taraf Kanada oldu. 5. dakikada Ahmed'in soldan yaptığı ortada Fougerolles topu göğsüyle Jonathan David'e indirdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda kaleci Bounou gole izin vermedi.

11. dakikada Kanada bir kez daha tehlikeli geldi. Ahmed'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Oluwaseyi, Halhal'dan sıyrılıp şutunu çekti ancak bu pozisyonda da kaleci Bounou geçit vermedi.

İlk yarıda başka pozisyon olmayınca devre golsüz sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Fas oldu. 50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Hakimi, ceza yayı üzerindeki Ounahi'ye yerden gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda savunmanın arasından geçen meşin yuvarlak, köşeden filelere gitti: 0-1.

82. dakikada Fas farkı 2'ye çıkardı. Talbi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Brahim Diaz, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerindeki Onuahi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu gelişine sert vurarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

90+8. dakikada Fas hızlı çıktı. Orta sahadan aldığı topla ilerleyen Diaz, soldan ceza sahasına giren Rahimi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu yerden vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-3.

Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fas, Paraguay-Fransa maçının kazananıyla Boston'da çeyrek finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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