Haberler

Fas, İskoçya'yı tek golle yendi

Fas, İskoçya'yı tek golle yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas, İsmail Saibari'nin 2. dakikada attığı golle İskoçya'yı 1-0 yenerek puanını 4'e çıkardı ve gruptan çıkma avantajı yakaladı.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas, İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu ikinci maçında Fas, Baston'da İskoçya ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan Kuzey Afrika temsilcisi, 2. dakikada İsmail Saibari'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Fas, karşılaşmayı 1-0 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Fas puanını 4'e yükselterek gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. İskoçya ise 3 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi

Performansını görenler aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mutlak butlan' kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt

"Kanıtlarsanız genel başkanlığı bırakırım"
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki 'dans' şovu büyük tartışma yarattı

Biri bu rezilliğe dur desin!
Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor

Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır

CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın yeni adresi şimdiden belli
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı

4 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp intihar etti
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı

Kılıçlı yemin töreninde mahkemeden yeni karar