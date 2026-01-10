Haberler

Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

35. Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde ev sahibi Fas, Kamerun'u 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Brahim Diaz ve Ismael Saibari'nin golleriyle galip gelen Fas, yarı finalde Cezayir-Nijerya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) ev sahibi Fas, Kamerun'u 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında, Fas ile Kamerun karşı karşıya geldi.

Fas, 26. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ismael Saibari'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Fas'ta Fenerbahçe'de oynayan Youssef En-Nesyri ile Kamerun'da Başakşehir forması giyen Oliver Kemen, maça yedek kulübesinde başlarken En-Nesyri, 67. dakikada oyuna girdi.

Fas, yarı finalde Cezayir- Nijerya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

Erbakan'ı şoke edecek haber! İl başkanı, tartıştığı gazeteciyi vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi