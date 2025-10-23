Haberler

Fas 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas genç milli takımı, 20 Ekim'de Şili'de düzenlenen finalde Arjantin'i 2-0 yenerek ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonu oldu. Ülkeye dönen futbolcular, büyük bir coşku ile karşılandı.

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan Fas genç milli takımı, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Fas genç milli takımı, 20 Ekim'de Şili'de gerçekleştirilen final maçında Arjantin'i 2-0 yenerek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Tarihinde ilk kez bu başarıyı elde eden Fas, ayrıca 2009'daki turnuvanın şampiyonu Gana'nın ardından kupaya uzanan ikinci Afrika ülkesi oldu.

Kupayla ülkelerine dönen genç futbolcuları Fas halkı büyük bir ilgiyle karşıladı. Başkent Rabat'ta binlerce kişi takım otobüsünün geçtiği güzergahta toplandı.

Fas bayrakları ve milli takım formaları giyen Faslılar, genç milli takımın büyük başarısını kutladı.

Rabat'ın yanı sıra Kazablanka, el-Cedide, Tanca ve Tetuan gibi şehirlerde binlerce Faslı, genç milli takımın başarısına sevindi.

Fas Veliaht Prensi Mulay el-Hasan, Fas 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı oyuncuları onuruna Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen kutlamaya katıldı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Spor
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak'ta 'usulsüz sağlık raporu' operasyonunda 3 şüpheli gözaltında

Devlet hastanesinde "sahte rapor" operasyonu! Gözaltılar var
Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış

Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Şırnak'ta 'usulsüz sağlık raporu' operasyonunda 3 şüpheli gözaltında

Devlet hastanesinde "sahte rapor" operasyonu! Gözaltılar var
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama

Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında taraftarlara flaş uyarı
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.