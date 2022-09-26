Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından - Stefan Kuntz (2) Spor Haberleri A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un açıklamaları Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından TORSHAVN - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6'ıncı maçında Faroe Adaları ile Torsvollur Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un açıklamaları Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından TORSHAVN - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6'ıncı maçında Faroe Adaları ile Torsvollur Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından, A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz, Tórsvøllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. (2) Spor Kaynak: AA / Murat Karadağ Spor Haberler

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