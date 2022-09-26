Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından - Stefan Kuntz (2)
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un açıklamaları Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından TORSHAVN - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6'ıncı maçında Faroe Adaları ile Torsvollur Stadı'nda karşılaştı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un açıklamaları
Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından
TORSHAVN - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6'ıncı maçında Faroe Adaları ile Torsvollur Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından, A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz, Tórsvøllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: AA / Murat Karadağ - Spor