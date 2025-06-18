Fair Play Buluşmaları Muğla'da Başlıyor

Fair Play Buluşmaları Muğla'da Başlıyor
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Fair Play felsefesini yaygınlaştırmak amacıyla yeni dönem çalışmalarına başlıyor. İlk buluşma, 24 Haziran'da Muğla'da gerçekleştirilecek ve önemli konular üzerine paneller düzenlenecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, "Fair Play Buluşmaları" başlığı altında Türkiye genelinde Fair Play felsefesinin yaygınlaştırılması ve bu anlayışın toplumun tüm katmanlarına benimsetilmesi amacıyla yeni dönem çalışmalarına başlıyor.

Bu kapsamda ilk buluşma, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın ev sahipliğinde, 24 Haziran'da Muğla'da gerçekleştirilecek. TMOK Fair Play Komisyonu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek panelde, "Fair Play nedir?", "Fair Play ve Kişisel Gelişim", "Atatürk ve Fair Play" ve "Fair Play'in Toplumsal Önemi" başlıklı konuşmalar yer alacak. Panel öncesinde ise Fair Play'i anlatan karikatür ve fotoğraflardan oluşan özel bir sergi ziyaretçilere sunulacak.

Muğla'daki sporun tüm paydaşlarını - sporcular, yöneticiler, hakemler ve teknik adamları - bir araya getirecek bu anlamlı etkinlikte, Fair Play olgusu görsellerle desteklenerek ele alınacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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