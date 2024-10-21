Fahrettin Yıldız, Türkiye Kaykay Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu

Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 2. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Metin Ayvazoğlu ve Fahrettin Yıldız, başkanlık için yarıştı. 158 delegenin 153'ü oy kullanırken; 75 oy alan Fahrettin Yıldız, 4 yıllığına Türkiye Kaykay Federasyonu başkanı seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Türkiye Kaykay Federasyonu başkanlığına seçilen Fahrettin Yıldız'ın yönetiminde, 'Mustafa Süslü, Mehmet Tunç Turgut, Seyfettin Şahan, Cavit Bardak, Fatih Yüksel, Osman Beyazıtoğlu, Emrah Akbaş, Mustafa Yasin Taş, Özgür Mülazımoğlu, Murat Can Erbayraktar' yer aldı.